Städhjältar sökes för hemstäd eller flyttstäd
Klara Städ AB / Städarjobb / Katrineholm Visa alla städarjobb i Katrineholm
2025-12-10
Vi växer i Katrineholm så det knakar!
Därför söker vi nu personal som har tidigare erfarenhet av att jobba med hemstädning och/eller flyttstädning
Tycker du genuint om att städa? Vill du hjälpa människor genom att göra skillnad i deras vardag och hem?
Vi söker nu en eller flera städhjältar som vill växa tillsammans med resten av vårt härliga team.
För att passa in i rollen behöver du vara öppen för snabba förändringar och vara flexibel i din personlighet.
Du drivs av att ständigt utvecklas och har viljan och förmågan att leverera ett högkvalitativt resultat. Du brinner för att göra kunden nöjd!
Som anställd hos oss på Klara Städ är du ditt eget varumärke men även vårt ansikte utåt, så vi ser att du har en god kommunikativ förmåga och att du tycker om att bemöta kunder och kollegor med glädje och värme.
Som Städhjälte hos oss kommer du att:
Genomföra dagliga städuppdrag hos både hem och ibland företagskunder.
Att leverera högkvalitativ service och uppmärksamma detaljer som gör skillnad.
Ansvara för underhåll av städmaterial och maskiner.
Rapportera eventuella skador eller problem hos kund.
Om så behövs, transportera städutrustning eller material mellan olika enheter.
Erfarenhet av städning - du har tidigare erfarenhet av hemstädning eller flyttstädning.
Noggrann och självgående - du tar ansvar för ditt arbete och gör alltid ditt bästa, du bryr dig om resultatet.
Positiv och serviceinriktad - du har ett gott bemötande och trivs med att hjälpa andra.
Körkort då du behöver kunna ta dig till och mellan olika kunder och uppdrag i och utanför området.
Vad vi erbjuder:
Ansvarsfulla och varierade uppdrag - från hemstädning, flyttstädning till kontorsstäd och andra specialuppdrag.
Gott arbetsklimat - vi är ett team som stöttar varandra och har roligt tillsammans!
Kollektivavtal och möjlighet till att använda företagsbil i tjänst.
Karriärs och utvecklingsmöjligheter- vi ser gärna att du som person växer tillsammans med oss i organisationen
Vi ser fram emot din ansökan
OBS
Ansökan sker endast via mejl och vi återkopplar endast till de kandidater som går vidare i processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: jimmy@klarastad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klara Städ AB
(org.nr 559237-6981)
641 39 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9637818