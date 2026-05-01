Städhjälp till Nyhyttans kurort
Nyhyttan Brunnshotell AB / Städarjobb / Nora Visa alla städarjobb i Nora
2026-05-01
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyhyttan Brunnshotell AB i Nora
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi på Nyhyttans kurort söker efter medarbetare till städet nu till sommarsäsongen som sträcker sig från början av juni till slutet av september 2026
Vi söker dig som vill jobba i en varierande miljö med städning i fokus men där även andra uppgifter som stöder hotellskötseln kan uppstå.
Du sätter våra gäster i centrum och gillar att ha rent och snyggt omkring dig
Hos oss bor du gratis om du vill sova över de dagar du jobbar, vi är belägna i en fantastisk natur norr om Nora med skog, leder och badmöjligheter utanför dörren.
Körkort är ett plus då den kommunala transpor till Nyhyttan inte går under sommaren.
Halvtimme till Lindesberg och Nora i bil från oss och ca 45 min till Örebro
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
E-post: platsansvarig@nyhyttanskurort.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyhyttan Brunnshotell AB
(org.nr 556973-6878)
Nyhyttan 325 (visa karta
)
713 94 NORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Annika Reuter Platsansvarig@nyhyttanskurort.se Jobbnummer
9887026