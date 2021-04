Städerska till Södertälje, Nykvarn, Mariefred - Sophias Städ & Service Grupp AB - Städarjobb i Nykvarn

Sophias Städ & Service Grupp AB / Städarjobb / Nykvarn2021-04-14Som medarbetare hos Sophias Städ & Service Grupp AB kommer du få hjälpa privatpersoner och företagskunder med allt inom städning i Mariefred, Nykvarn, Södertälje främst.Vi söker dig som vill börja arbeta som timarbetare men med intresse av halv eller del -tids arbete, vilket det finns stora möjligheter till. Du måste kunna arbeta som semestervikarie under hela sommaren 2021.Personliga egenskaper som vi vill att du har och som vi tror på för att lyckas som medarbetare hos oss:Högt ansvarstagande för ditt arbete och vara noggrann *Lyhörd för kundens behov *Öga för detaljer *Flexibil, god samarbetsförmåga, rycka in när det behövs *Stresstålig och kan arbeta i högt tempo *Fysiskt stark och har energi *Positiv attityd *Serviceinriktad *Pålitlig *Städa med glädje *Representativ och vara en god ambassadör för vårt företagVi värdesätter medarbetare som bidrar till god stämning och hjälpsamhet.Du måste kunna göra dig förstådd i svenska språket.Krav: B-körkortMeriterande: Egen bilVi kan komma att be om uppvisning av belastningsregistret för en bakgrundskontroll. Vi behandlar alla ansökningar löpande och tjänsten kan komma och tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen!Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-04-30Sophias Städ & Service Grupp ABSätravägen 2015591 Nykvarn5692544