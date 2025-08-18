Städerska/Housekeeping extra vid behov

Hotellgruppen Brommavik AB / Städarjobb / Stockholm
2025-08-18


Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som städerska agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Brommavik Hotel är ett familjeägt hotell i Bromma Stockholm. Vi är ett fristående hotell med 76 rum, två konferenslokaler och en restaurang. Vi tror på att erbjuda alla våra gäster ett hem med värme, tillit och traditioner kombinerat med en service i världsklass och en lösningsorienterad personal. " Where guest become friends"
I tjänsten ska du ha eller vara:
Noggrann, effektiv, service-minded och har ett öga för detaljer
Rutinerad och har en god organisationsförmåga
Proaktiv och lösningsorienterad
Tidigare erfarenhet av hotellstädning eller annan tidigare erfarenhet av städning är en merit
En teamplayer

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: jobb@brommavik.se

Arbetsgivare
Hotellgruppen Brommavik AB (org.nr 559404-3696)
Karlsbodavägen 45 (visa karta)
168 67  BROMMA

Kontakt
William Liu
william@brommavik.se
0812200000

Jobbnummer
9462037

