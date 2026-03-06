Städarespecialist i Södra Stockholm - Hemfrid
2026-03-06
Hemfrid söker dig som vill arbeta som hemstädare i Södra Stockholm
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster i hemmet såsom städning, fönsterputs, flyttservice och mycket mer - alltid med fokus på kvalitet, trygghet och god service.
Just nu söker vi hemstädare som vill arbeta i Södra Stockholm, exempelvis i Solna och närliggande områden, och bli en del av vårt växande team.
Ett jobb som gör skillnad
Vill du arbeta med något som verkligen förenklar människors vardag? Som hemstädare hos Hemfrid har du ett varierande och meningsfullt arbete där du skapar trivsel och trygghet i våra kunders hem.
Du arbetar självständigt men är alltid en del av ett team med kollegor från hela världen - tillsammans levererar vi hemstädning i världsklass.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning
Är noggrann, ansvarstagande och engagerad
Trivs med att arbeta självständigt
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider
Har B-körkort meriterande
Bor i eller nära Södra Stockholm
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning på 75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Försäkringar (sjuk-, ansvar- och pensionsförsäkring)
Friskvårdsbidrag
Kostnadsfri utbildning inom hemstädning
En trygg arbetsplats med fantastiska kollegor
Ansök redan idag!
Vill du bli en del av Hemfrid och bidra till att förenkla människors vardag? Skicka in din ansökan redan idag.
Läs mer och ansök på: www.hemfrid.se/karriar
Frågor? Kontakta oss på hr@hemfrid.se
Välkommen till Hemfrid!
Hemfrid is hiring cleaners in Southern Stockholm
Hemfrid is Sweden's leading provider of home cleaning services. We help our customers with cleaning, window cleaning, moving services, and much more - always with a strong focus on quality and reliability.
We are now looking for cleaners to work in Southern Stockholm, for exempel Solna and surrounding areas.
A job that makes a difference
As a cleaner at Hemfrid, you will have a meaningful and varied role where you help make everyday life easier for our customers. You will work independently while being part of a supportive team with colleagues from all over the world.
We are looking for someone who:
Has experience in cleaning
Is detail-oriented, responsible, and motivated
Enjoys working independently
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours
Holds a valid driver's license (B) is a merit
Lives in or near Southern Stockholm
We offer:
Hourly or permanent employment at 75%
Collective agreements and secure employment conditions
Insurance coverage (health, liability, and pension)
Wellness allowance
Free training in home cleaning
Friendly colleagues and a safe, stable workplace
Apply today!
Do you want to be part of Hemfrid and help improve people's everyday lives? Apply today.
Learn more and apply at: www.hemfrid.se/karriar
Questions? Contact us at hr@hemfrid.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7181186-1877747". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9781023