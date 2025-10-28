Städare, vikariat 63%
2025-10-28
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
i hela Sverige
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Teknik- och samhällserviceförvaltningen genomför varje dag samhällsviktigt arbete som att sköta, förvalta och utveckla gator, parker, fastigheter och idrottsanläggningar, städa, laga mat, hämta sopor, leverera vatten och rena avlopp. Vi får också Motala kommun att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt.
Vårt mål är stolta medarbetare som levererar till Motalaborna!
Verksamhetsområdet Drift ansvarar för skötsel och drift av alla kommunens anläggningstillgångar, dvs att alla skötselåtgärder planeras efter det behov som finns och den ekonomi som är tilldelad. Verksamhetsområdet ansvarar också för akuta insatser vid behov för att säkerställa att anläggningarna fungerar på daglig basis. I ansvaret ligger också utförande av städning i alla kommunens lokaler.
I vår enhet ansvarar vi för daglig städning och periodisk underhåll så som storstädning, golvvård och fönsterputsning.
Vi städar övervägande i skolor och förskolor. Vi strävar efter en trivsam arbetsmiljö för alla.
Du kommer att arbeta i Borensberg på en skola och förskola.Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Daglig städning och underhållsstädning med kombiskurmaskin.
Storstädning och golvvård.Kvalifikationer
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller tidplanen.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Du behöver uppvisa ett arbetstillstånd.
Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret är obligatorisk. Ersättning
Motala kommun, Städ 2 Kontakt
Enhetschef
Inga Loponen inga.loponen@motala.se 0141 22 50 82 Jobbnummer
