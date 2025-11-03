Städare // Värmdö, Nacka, Stockholm.

Finaselina AB / Städarjobb / Värmdö
2025-11-03


Finaselina AB ett företag som verkar främst i Värmdö- och Nacka Kommun.
Arbetet innebär sedvanlig rengöring av privata hem samt kontorslokaler.
Vi arbetar i små arbetslag om 2-6 medarbetare.
Vår vision är att alltid leverera noggrant utfört arbete med kundens behov i fokus.
Just nu söker vi fler medarbetare till våra arbetslag.

Publiceringsdatum
2025-11-03

Kvalifikationer
Körkortskrav
Meriterande men inget krav är:
God fysik
Noggrann och serviceinriktad
Förmåga att arbeta i team

Hör av dig till oss med ett eventuellt CV och en kort presentation.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: patricia@finaselina.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan medarbetare.".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Finaselina AB (org.nr 556925-5861)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
V.D.
Patricia Viitanen
patricia@finaselina.se
0735013037

Jobbnummer
9585227

