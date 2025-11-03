Städare // Värmdö, Nacka, Stockholm.
2025-11-03
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finaselina AB i Värmdö
Finaselina AB ett företag som verkar främst i Värmdö- och Nacka Kommun.
Arbetet innebär sedvanlig rengöring av privata hem samt kontorslokaler.
Vi arbetar i små arbetslag om 2-6 medarbetare.
Vår vision är att alltid leverera noggrant utfört arbete med kundens behov i fokus.
Just nu söker vi fler medarbetare till våra arbetslag.
Meriterande men inget krav är:
God fysik
Noggrann och serviceinriktad
Förmåga att arbeta i team
Hör av dig till oss med ett eventuellt CV och en kort presentation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: patricia@finaselina.se Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finaselina AB
(org.nr 556925-5861) Körkort
Kontakt
V.D.
Patricia Viitanen patricia@finaselina.se 0735013037
9585227