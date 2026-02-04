Städare till vårt team i Göteborg sökes
Hjälp Hemma är ett snabbt växande företag med många utvecklingsmöjligheter. Företagets fokus har alltid varit att skapa bättre förutsättningar för människor både inom deras yrkesliv och privat. I Göteborg är vi ca 20 medarbetare som hjälper familjer med deras hushållsarbeten runtom i staden.
Våra tjänster är oerhört uppskattade och populära.
Du kommer att ha ett självständigt och flexibelt arbete.
Vi söker nu en medarbetare till vårt team för arbete i hela Göteborgsområde. Du bör ha minst 1 års dokumenterad erfarenhet av städning i privata hushåll.
Du bör kunna kommunicera på svenska och ha en hög social kompetens.
Du får inte förekomma i polisens belastningsregister (registerutdrag kommer krävas vid anställning)
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och olika personalförmåner samt en stark social gemenskap. Vi söker dig med en positiv inställning som vill arbeta självständigt med att hjälpa våra kunder med städning, flyttstädning samt fönsterputsning i deras hem.
Observera: När du klickar på länken till ansökan kommer du att hamna på vår karriärsida för Stockholm. Även om sidan är för Stockholm ska du i ansökan ange att du söker tjänsten i Göteborg.
Ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hjälp Hemma i Sverige AB
(org.nr 556771-7045)
Odinsgatan 13 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
