Städare till städservice, timvikarie
Sölvesborgs kommun, Samhällsbyggnad Fritid och Kulturförvaltningen / Städarjobb / Sölvesborg Visa alla städarjobb i Sölvesborg
2026-01-28
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sölvesborgs kommun, Samhällsbyggnad Fritid och Kulturförvaltningen i Sölvesborg
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Samhällsbyggnad Fritid och Kulturförvaltningen består av strategiska avdelningen, fastighetsavdelningen, bygglovsavdelningen, driftavdelning gata/park, måltidservice, städservice och fritid och kultur. Vi är cirka 170 medarbetare som förbereder och planerar så att kommunens vision kan förverkligas.
Vårt uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta ett hållbart och väl fungerande samhälle samt att skapa ett brett fritid- och kulturutbud för alla.
Placering: Städservice
Städservice utför städning av de kommunala verksamheterna i Sölvesborgs kommun, och har även några team som utför specialstädning, trappstädning och fönsterputs.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som vikarie och vara med och stötta upp som städare i Sölvesborgs kommun.
Som städare på städservice arbetar du med städning av våra kommunala verksamheter. Du kan bli placerad inom bland annat service-/trappteam, skola, förskola, särskilt boende och/eller kontorsbyggnader. Vi har platser där du städar ensam men även platser där du arbetar med kollegor.
Att arbeta som vikarie inom städservice innebär att du får möjlighet att prova på yrket och får arbetslivserfarenhet av ett område du är intresserad av. Dessutom får du ett intressant och roligt arbete där du gör skillnad!Kvalifikationer
Vi på städservice söker dig som är morgonpigg och har intresse av städning, är noggrann och flexibel.
Du brinner för service och är positiv och lyhörd. Du trivs med att arbeta självständigt men även tillsammans med arbetskamrater i våra team. Är du dessutom ansvarfull och social, behärskar det svenska språket i tal och skrift så kan detta vara ett arbete för dig.
Datorvana samt erfarenhet av arbete som städare är meriterande. Meriterande är också SRY- och/eller PRYL-utbildning. Intyg bifogas i ansökan. Vi ser gärna att du har B-körkort för manuell växellåda.
Det kan finnas möjlighet att en tjänst som vikarie kan övergå i tillsvidareanställning.
Rekrytering kommer ske löpande och första kontakten kommer att ske via telefonintervju.
ÖVRIGT
Innan anställning kan erbjudas krävs att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Det innebär att du kan bli kallad till intervju innan ansökningstiden gått ut. Går du vidare i urvalsprocessen kommer första kontakten och intervju ske via telefon.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "12/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs kommun
(org.nr 212000-0852) Arbetsplats
Sölvesborgs kommun, Samhällsbyggnad Fritid och Kulturförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Svensson 0768-60 01 89 Jobbnummer
9708416