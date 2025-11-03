Städare till Sodexos verksamhet i Kristinehamn
Sodexo AB / Städarjobb / Kristinehamn Visa alla städarjobb i Kristinehamn
2025-11-03
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Kristinehamn
, Nacka
, Karlskoga
, Karlstad
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Som städare på Sodexo är du en hygienhjälte och planetbeskyddare! Du kommer att leverera en högkvalitativ städtjänst för att skapa en säker och hälsosam miljö. Din städning har en positiv inverkan på omgivningen.
Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig, du kommer att kunna agera målmedvetet och påverka genom dina dagliga handlingar, och utvecklas i din egen takt.
Vårt uppdrag hos vår kund i Kristinehamn består av städning i Kommunala lokaler.
Vad du kommer att jobba med:
• Genomföra schemalagda städuppgifter
• Säkerställa att alla ytor på arbetsplatsen är rena och fräscha
• Påfyllning av lager och förbrukningsmaterial
• Vara en förkämpe för hälsa och säkerhet
Vad du bidrar med:
• Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
• God servicekänsla och förmåga att möta olika människor
• Noggrann och strukturerad i ditt arbete
• Kan arbeta i högt tempo och anpassa sig till förändringar när det behövs
• God förmåga att ta instruktioner
• En lagspelare som bidrar med positivitet till teamet
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
Om tjänsten
Visstid med chans till tillsvidareanställning. 50-100%.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Anna-Maria Edén anna-maria.eden@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 20251130, intag sker löpande.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Redo att vara en del av något större? Ansök idag!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Enl kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Anna-Maria Edén anna-maria.eden@sodexo.com 076-5024806 Jobbnummer
9586788