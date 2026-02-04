Städare till Sodexos verksamhet i Bålsta
2026-02-04
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Som städare på Sodexo är du en hygienhjälte och planetbeskyddare! Du kommer att leverera en högkvalitativ städtjänst för att skapa en säker och hälsosam miljö. Din städning har en positiv inverkan på omgivningen.
Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig, du kommer att kunna agera målmedvetet och påverka genom dina dagliga handlingar, och utvecklas i din egen takt.
Vårt uppdrag hos vår kund i Bålsta består av ett team om ca 20 personer inom både kontorsstädning, sociala ytor, omklädningsrum, hygienytrymmen och allmänna ytor samt städning i produktionsmiljö.
Vad du kommer att jobba med:
• Arbetet sker i lokaler med maskiner och löpande band, trucktrafik och internlogistik
• Du arbetar i olika temperaturzoner som varierar från +18 grader till -26 grader
• Städning planeras och utförs med hög hänsyn till säkerhet, produktionstakt och flöden
• Städning sker även nära transportband så erfarenhet av LOTO är meriterande
• Genomföra schemalagda städuppgifter
• Kommunicera med kollegor via Teams-kanaler, affärssystem och walkie-talkie
• Säkerställa att alla ytor på arbetsplatsen är rena och fräscha
• Köra städmaskiner
• Vara en förkämpe för hälsa och säkerhet
• Vi arbetar i varselkläder och skyddsskor m.m., hjälm när det krävs
Vad du bidrar med:
• Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
• God servicekänsla och förmåga att möta olika människor
• Noggrann och strukturerad i ditt arbete
• Kan arbeta i högt tempo och anpassa sig till förändringar när det behövs
• God förmåga att ta instruktioner
• En lagspelare som bidrar med positivitet till teamet
• Du är bekväm med att kommunicera via digitala kanaler såsom ex. Teams med också operativt via walkie talkie
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Säkerhetsutbildning innan start är obligatoriskt
Om tjänsten
Verksamheten bedrivs i kontinuerlig treskiftsdrift söndag-fredag. Arbetstiderna varierar, sex dagar per vecka. Dagpass, kvällspass och nattpass varierar i schemat, samt arbete även på söndagar och helgdagar.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Sylwia Luberacka sylwia.luberacka@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 2026-02-28
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Redo att vara en del av något större? Ansök idag!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
