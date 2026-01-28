Städare till Ruts Hem & Städtjänst
2026-01-28
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ruts hem & städtjänst i Gävle
Ruts Hem & Städtjänst är ett väletablerat lokalt städföretag med ca. 10 medarbetare som hjälper både företag och privatpersoner i vardagen. Vi växer stadigt och söker nu fler kollegor som vill vara med på vår resa.
Hos oss står människorna i fokus - både kunder och medarbetare. Vi tror att trivsel på jobbet är nyckeln till nöjda kunder och hög kvalitet. Därför är våra anställda vår allra viktigaste tillgång.
Just nu söker vi en till två medarbetare.
Omfattningen varierar beroende på önskemål och tillgång på uppdrag, men tidigare tjänster har motsvarat ungefär 3-5 arbetsdagar per vecka. För rätt person finns goda möjligheter till tillsvidareanställning på sikt, då vi fortsätter att växa.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad
Tycker att "det lilla extra" är en självklar del av jobbet
Har B-körkort
Talar och förstår svenska
Erfarenhet av städning är meriterande men inte ett krav - rätt inställning och vilja väger tyngre!
Vi erbjuder:
Bra villkor och kollektivavtal
Möjlighet att växa med ett företag i utveckling
Observera: Ansökningar via e-post tas inte emot. Alla ansökningar ska skickas in via formuläret på vår hemsida.
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kryddstigen 20B
)
802 92 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort.
Ruts Hem & Städtjänst
9708382