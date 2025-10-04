Städare till Öviks Städservice
2025-10-04
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Vi på Öviks Städservice växer och söker nu fler medarbetare till vårt härliga team!
Som städare hos oss kommer du främst att arbeta med hemstädning, kontorsstädning, flyttstädning och storstädning. Arbetet utförs både självständigt och i team, så vi söker dig som trivs med att samarbeta och har ett öga för detaljer.
Vi söker dig som:
Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad
Gillar att skapa ordning och trivsel för andra
Har B-körkort (krav)
Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete
Kan kommunicera på svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Ett positivt och stöttande team
Trygg anställning med goda villkor
Varierande arbetsdagar med både privat- och företagskunder
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Välkommen att bli en del av Öviks Städservice - där kvalitet, ansvar och trivsel står i fokus varje dag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Vi tar enbart emot ansökningar på mail.
E-post: jobb@oviksstad.se Arbetsgivarens referens
