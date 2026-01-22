Städare till Närvården City i Västerås
2026-01-22
Vi söker dig som är intresserad av ett vikariat som städare på en modern vårdcentral i centrala Västerås. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som städpersonal kommer du att arbeta med sedvanliga städuppgifter på vårdcentralen som att damma, våttorka av golv, tömma papperskorgar med mera.
Om arbetsplatsen
Närvården City är en av 11 vårdcentraler med drygt 15 000 listade patienter. Vi erbjuder arbete på en stor och toppmodern vårdcentral centralt i Västerås med gångavstånd till Resecentrum. Då samtliga yrkeskategorier för en vårdcentral är samlade i samma byggnad så kan vi erbjuda våra patienter ett professionellt omhändertagande och gott bemötande.
City vårdcentral erbjuder dig stimulerande och meningsfulla arbetsuppgifter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete inom städ. Din motivation och personliga egenskaper är viktiga, du vill utvecklas och lära dig nytt. Du har god förståelse och insikt i vikten av god hygien. Du är självgående, noggrann och ser vad som behöver göras och är inte rädd för att ta för dig av arbetsuppgifterna. Du är trevlig och positiv personlighet är ett stort plus.
Du har den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen samt utföra upprepande arbetsmoment. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Anställningsvillkor
Vikariat, timanställning med arbetstid kl. 05.30-14.00 på vardagar. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 31 januari
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Nina Landelius nina.landelius@regionvastmanland.se 021-17 52 46 Jobbnummer
9698150