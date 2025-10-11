Städare till kund i Strängnäs!

Junglia AB / Städarjobb / Strängnäs
2025-10-11


Junglia är ett rekryteringsföretag som jobbar på uppdrag av en kund i Strängnäs för att hitta en lokalvårdare. Vi söker dig som har ett öga för renlighet med en personlighet som är lätt att samarbete med, eftersom du kommer att jobba i ett team.
Anställning sker direkt hos kundföretaget och Junglia ansvarar endast för rekryteringsprocessen.
Kunden erbjuder:
Fastanställning
Grundlön på 29200kr
Härlig arbetsplats med schyssta kollegor

Arbetet går ut på:
Dammsuga, dammtorka och torka av fönster
Organisera material
Kommunicera med teamet och ledningen

Hur man söker tjänsten:
Vi ligger i spetsen av den digitala revolutionen och därför så tar vi endast emot Digitala CV:n via länk.
Processen:
Skapa ett digitalt CV på www.junglia.com
Var noga med att fylla i alla uppgifter och ladda upp en profilbild
Kopiera länken från "Min profil"
Skicka länken till ditt Digital CV till jobb@junglia.se

Vi har 1 plats för den här tjänsten så passa på att sök till Strängnäs bästa arbetsplats!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086)
645 35  STRÄNGNÄS

Arbetsplats
Junglia

Jobbnummer
9552179

