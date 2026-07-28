Städare till Hemtjänst
Tillväxt Botkyrka AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-28
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TryggCare erbjuder städtjänster med fokus på kvalitet, noggrannhet och ett professionellt bemötande. Vi hjälper både privatpersoner och företag att skapa rena och trivsamma miljöer. Hos oss blir du en del av ett mindre företag där samarbete, ansvar och god service är en naturlig del av vardagen.
Just nu söker vi timanställda lokalvårdare som kan arbeta vid behov. Tjänsten passar dig som trivs med ett aktivt arbete, är flexibel och tycker om att ge kunder ett gott bemötande. Utöver städning kan arbetet ibland även innehålla hundpromenader och enklare trädgårdsskötsel.
Som lokalvårdare kommer du bland annat att:
● Utföra städning hos privatpersoner och företag enligt företagets rutiner.
● Säkerställa att städningen håller hög kvalitet och att kunden är nöjd.
● Utföra hundpromenader vid behov.
● Hjälpa till med enklare trädgårdsskötsel när uppdraget kräver det.
Ansvarsområden:
Du ansvarar för att utföra dina arbetsuppgifter noggrant och professionellt. Du representerar företaget ute hos kund och bidrar till en trygg, ren och trivsam miljö genom ett serviceinriktat arbetssätt.
Önskad profil:
● Du har goda kunskaper i svenska.
● Du är flexibel och kan arbeta vid behov.
● Erfarenhet av städarbete är meriterande.
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarsfull; eftersom kvalitet och ordning är en viktig del av arbetet.
Är serviceinriktad och har ett trevligt bemötande; då du möter kunder i deras hem eller på deras arbetsplats.
Är självgående och kan planera ditt arbete; eftersom du ofta arbetar självständigt.
Är flexibel; då arbetsuppgifter och arbetstider kan variera.
Meriterande om du:
● Har tidigare erfarenhet av lokalvård.
● Har B-körkort.
● Är van att hantera hundar eller har erfarenhet av enklare trädgårdsarbete.Publiceringsdatum2026-07-28Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Timanställning vid behov, måndag–lördag.
Placering: Varierande arbetsplatser.
Anställningsform: Timanställning.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8136638-2119428". Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
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147 40 TUMBA Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
10013957