Städare till hemstäd - Trosa
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Trosa Visa alla städarjobb i Trosa
2026-07-23
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Trosa
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad? Hos Hemfrid får du hjälpa människor i deras vardag samtidigt som du utvecklas, får trygg anställning och blir en del av ett härligt team 🌟
Vi letar efter nya hemstädare till vårt team i Trosa & Gnesta! Publiceringsdatum2026-07-23Profil
Vi älskar att göra våra kunders vardag enklare – det borde du också göra. Vi söker efter någon som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och kundservice. Du är punktlig och ansvarstagande, med ett öga för detaljer och en positiv inställning.
Om rollen
Som hemstädare på Hemfrid ansvarar du för att städa våra kunders hem med högsta kvalitet. Ditt uppdrag är att alltid erbjuda bästa möjliga service. Du arbetar självständigt och är ansvarig för att säkerställa att dina kunder är nöjda.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Dammsugning och dammtorkning.
Moppning och rengöring av ytor.
Strykning, vikning och tvätta kläder.
Byta lakan och bädda.
Ge det där lilla extra till kundens hem.
Du bör:
Ha tidigare erfarenhet från ett serviceyrke. Meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare eller hushållerska.
Tala och förstå grundläggande svenska eller engelska.
Kunna arbeta flexibla timmar, måndag – fredag, mellan 8 – 17.
Ha ett giltigt B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi erbjuder
Vårt mål är tydligt – vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Vi tror att våra anställda är företagets hjärta, och vi är dedikerade till att erbjuda bra arbetsförhållanden.
Bland annat erbjuder vi:
Samma fasta lön varje månad
En timanställning eller tillsvidareanställning med 50-75 % sysselsättningsgrad.
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling.
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid.
Gratis mobilabonnemang.
Ett av Sveriges härligaste team med kollegor från hela världen.
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande aktör för tjänster i hemmet. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, flytt, trädgårdsarbete och mycket mer. Genom att arbeta som ett team och ge våra kunder enkel tillgång till våra toppklassiga tjänster förbättrar vi deras livskvalitet.
Vår process
Efter genomförd ansökan kommer du att bli kontaktad av HR- avdelningen angående rekryteringsprocessen för din ansökan.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors livskvalitet? Bra! Det är vi också. Vi ser fram emot din ansökan.
Välkommen till Hemfrid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6434206-2112595". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Fruängsgatan 18 (visa karta
)
611 31 NYKÖPING Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10009723