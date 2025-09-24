Städare till byggstäd
Stormtrivs I Linköping AB / Städarjobb / Linköping Visa alla städarjobb i Linköping
2025-09-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stormtrivs I Linköping AB i Linköping
Vi söker en ny kollega till vårt team i Linköping!
Vi har fullt upp med spännande specialuppdrag - just nu mycket byggstäd - och behöver därför förstärkning. Är du en person som gillar att röra på dig, ta ansvar och vill jobba i ett härligt gäng? Då kan det här vara något för dig!
Vad du kommer göra
Hos oss blir jobbet aldrig tråkigt - du får variera mellan:
Fönsterputs (här behöver du ha erfarenhet)
Byggstäd
Flyttstäd
Golvvård
Du jobbar både självständigt och tillsammans med kollegor. Uppdragen finns hos både företag och privatpersoner i Linköping.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet av liknande jobb i Sverige eller annat EU-land
Är flexibel, självgående och gillar att leverera riktigt bra resultat
Är noggrann, punktlig och serviceinriktad
Har B-körkort
Kan svenska eller engelska
Trivs med att jobba fysiskt - här får du ditt gympass på jobbet
Vad du får hos oss
Trygg anställning med kollektivavtal
Månadslön
Vardagar & dagtid (kvällar/helger är din egen tid)
Friskvårdsbidrag
Arbetskläder och material
Personalfester & aktiviteter flera gånger om året
Ett riktigt härligt gäng med kollegor från hela världen
Så här söker du
Glöm CV och krångliga brev!
Vår ansökan är helt digital - några snabba frågor + en kort video där du presenterar dig. Det tar bara några minuter direkt i mobilen.
Sök redan idag, vi rekryterar löpande. Vem vet - snart kanske du är vår nya kollega!
Om Stormtrivs i Linköping AB
Stormtrivs har över 20 års erfarenhet från företags- och privatstäd och har alltid stått för personlig service med hög kvalitét. Vi är stolta över våra professionella medarbetare och att vi är en schysst arbetsgivare med kollektivavtal, bra villkor, försäkringar för vår personal. Vi förstår att våra medarbetare är det viktigaste vi har. Vårt mål är att skapa trygga och nöjda medarbetare som är måna om att leverera hög och jämn kvalité över tid för att skapa nöjda och återkommande kunder.Stormtrivs Linköping är en del av Stormtrivskoncernen, som funnits i mer än 20 år.
Vi har totalt cirka 350 medarbetare och en omsättning på cirka 150 MSEK. Stormtrivs har verksamhet i Linköping, Jönköping, Borås, Ulricehamn och Nässjö. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stormtrivs i Linköping AB
(org.nr 556712-4325) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9523464