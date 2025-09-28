Städare/Städerska till vårt hotell 60% tjänst
2025-09-28
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aspenäs Herrgård AB i Lerum
Aspenäs Herrgård är ett hotell i Lerum, 20 minuter norr om Göteborg.
Vi har 112 hotellrum, 30 konferenslokaler.
Vi bedriver verksamhet 7 dagar i veckan: konferens, restaurang, hotellgäster, event, bröllop.
Vi söker en noggrann och serviceinriktad städare till vårt hotellteam. Tjänsten omfattar städning av våra allmänna ytor, restaurang, bar och konferenslokaler. Observera att städning av hotellrum inte ingår i denna tjänst.
Tjänst: 60%
Arbetsuppgifter: Städning och underhåll av allmänna ytor, restaurang, bar och konferenslokaler.
Arbetstider: Dagtid fördelat över vardag/helg. (arbete eftermiddag/kväll kan förekomma)Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av företagsstädning, gärna från hotell eller restaurang
Körkort och tillgång till bil, tidiga pass kan förekomma med start innan kollektivavtal.
God förmåga att tala och läsa svenska
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö med engagerat team
Möjlighet att bidra till att våra gäster får en ren och välkomnande miljö
Fast deltidsanställning på 60%Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till nina.bjork@aspenasherrgard.com
Märk ansökan med "Städare 60% - hotell"
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: nina.bjork@aspenasherrgard.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aspenäs Herrgård AB
(org.nr 556418-9131)
Aspenäsvägen (visa karta
443 91 LERUM Arbetsplats
Aspenäs Herrgård Kontakt
Nina Björk nina.bjork@aspenasherrgard.com 0302630010 Jobbnummer
9529826