Städare/städerska sökes i Laholm
Striim & Pensel AB / Städarjobb / Laholm Visa alla städarjobb i Laholm
2026-03-11
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Striim & Pensel AB i Laholm
Hej.
Jag heter Zuzana och driver en städtjänst i företaget Striim & Pensel AB i Vallberga och söker nu en ny kollega.
De flesta uppdrag sker i privata hushåll så jag söker dig som är extra noggrann och har ansvarskänsla.
Jag ser gärna att du har sinne för detaljer och tycker om att ge det lilla extra och att alltid se till att du lämnar kundens hem i fint skick.
Jag ser gärna att du har körkort för personbil, och tidigare erfarenhet inom städ branchen är meriterande, men jag välkomnar alla med rätt inställning och en positiv attityd.
Tjänsten avser deltid med tillämpad 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: zuzana@striim.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städjobb". Arbetsgivare Striim & Pensel AB
(org.nr 559115-9628) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9790905