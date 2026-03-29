Städare/Städerska för hemstädning och flyttstädning i Uppsala
Vi söker städare/städerska för hemstädning och flyttstädning i Uppsala med omnejd.Publiceringsdatum2026-03-29Dina arbetsuppgifter
Utföra hemstädning och flyttstädning enligt företagets rutiner och kvalitetskrav
Säkerställa att arbetet håller hög standard och att kunden är nöjd
Hantera städmaterial och utrustning på ett korrekt sätt
Arbeta både självständigt och i teamKvalifikationer
Minst ett års erfarenhet av hemstädning eller flyttstädning
B-körkort och tillgång till egen bil
Goda kunskaper i svenska både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten
Ansvarstagande och pålitlig
God samarbetsförmåga
Serviceinriktad med ett positivt bemötande mot kunder
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i ett växande företag
Möjlighet att arbeta både självständigt och i team
Trevlig arbetsmiljö och stöttande kollegor
Ansökan skickas till: sodeposervicesab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Send ditt CV och personligt brev via mejl
E-post: sodeposervicesab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare/ Städerska Uppsala". Arbetsgivare SoDePo Services AB
(org.nr 559433-2198)
Norra Alängsvägen 17 (visa karta
)
741 92 KNIVSTA Jobbnummer
9825734