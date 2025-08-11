Städare sökes till Stockholm, start omgående!
Hirely AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
SSP AB söker nu efter en duktig lokalvårdare i området Stockholm.
Arbetsuppgifterna går ut på att städa lägenhetshotell.
Man följer ett städ schema som tilldelas via en app, man får även en noga upplärning.
Det blir dagligen jobb även om det är en Tim-avlönad anställning.
Möjligheten finns att övergå till fast kontrakt heltid.
Vi ser efter dig som vet hur man tar sig runt till olika adresser runt om i Stockholm stad och planerar sin vardag tillsammans med kollegan.
Körkort är ett stort plus att innehava men det går också att söka om du inte har körkort i dagsläget.
Vi är kopplade till Almegas kollektivavtal som ger våran personal en rättvis lön och goda förmåner.
Ange "Städ Stockholm" som titel på din mail.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
SSP AB Jobbnummer
9453624