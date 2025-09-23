Städare sökes till lokalt städbolag!

Vardagspussel AB / Städarjobb / Ystad
2025-09-23


Vardagspussel AB är ditt lokala städbolag som levererar städtjänster till privatpersoner och företag i Ystad, Tomelilla & Simrishamn. Vi växer och behöver mer personal till vårt team, tjänsten avser arbete i Ystad. Våra värdeord är service, kvalité och gemenskap. Vi är ett litet företag med lokal förankring.
Vårt motto är: Nöjd personal = Nöjda kunder.
Arbetsuppgifterna består av företagsstäd (t ex skola, butik, trappor och kontor) & hemstäd. Arbetet är förlagt måndag-fredag. Start från klockan 07.00 och och vi utför städuppdrag fram till kl 19.30.
Kvalifikationer: Behärska svenska språket, ansvarstagande, noggrann, serviceinriktad, gillar fysiskt arbete och har en god förmåga att samarbete.
Låter det intressant?
Skicka snarast in din ansökan till: info@vardagspussel.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: info@vardagspussel.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vardagspussel AB (org.nr 559301-3500)
Alegatan 11 (visa karta)
271 33  YSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9523213

