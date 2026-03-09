Städare sökes till Långholmen Hotell
Städarjobb / Stockholm
2026-03-09
Nu söker vi personal till vårt housekeeping-team på Långholmen Hotell.
Vi söker dig som är ordningsam, positiv och kan grundläggande svenska. Erfarenhet av hotellstädning är ett plus men inget krav. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats med kollegor som hjälper varandra. Utvecklingsmöjligheter finns.
Anställning: Timanställning
Möjliga arbetstider: Dagar, kvällar, nätter, vardagar, helger.
Kollektivavtal: Ja
I historiska byggnader på ön Långholmen mitt i Stockholm hittar du Långholmen Hotell & Restaurang. Naturskönt beläget finns här hotell med 102 rum, vandrarhem med 10 rum, 20 möteslokaler, restaurang och festvåning samt en egen arrangemangsavdelning. Hållbarhetsfrågor har länge genomsyrat vår verksamhet och vi är miljömärkta med Svanen.Publiceringsdatum2026-03-09Så ansöker du
Välkommen med din skriftliga ansökan där du beskriver dig själv och dina erfarenheter via e-post housekeepingjobb@langholmen.com
skriv "Housekeeping" i ämnesraden.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta vår husfru Virag Budane på telefonnummer 08-720 85 69 under dagtid vardagar.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: housekeepingjobb@langholmen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Housekeeping". Arbetsgivare Långholmen Hotell & Restaurang AB
(org.nr 556432-6808)
Långholmsmuren 20 Kronohäktet (visa karta
)
102 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Långholmen Hotell Jobbnummer
9786136