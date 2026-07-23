Städare sökes till Flex Consulting AB

Flex Consulting AB / Städarjobb / Malmö
2026-07-23


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Flex Consulting AB söker nu engagerade och noggranna städmedarbetare till vårt växande team.
Som städmedarbetare kommer du att arbeta ute hos våra kunder och ansvara för att skapa rena, trivsamma och välskötta miljöer. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på kund och uppdrag.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Har en positiv inställning och god arbetsmoral
Trivs med att arbeta självständigt och i team
Är flexibel och kan anpassa dig efter olika arbetsuppgifter
Har ett öga för detaljer
Erfarenhet av städning är meriterande men inget krav

Publiceringsdatum
2026-07-23

Dina arbetsuppgifter
Hemstädning
Flyttstädning
Kontorsstädning
Byggstädning
Andra förekommande städuppgifter

Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Möjlighet till deltidsarbete
Varierande arbetsuppgifter och arbetsplatser
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Möjlighet att utvecklas inom Flex Consulting AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: victor.flexconsulting@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Flex Consulting AB (org.nr 559529-3381)
Sallys Gata 19 (visa karta)
216 44  LIMHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Victor Lendrop
victor.flexconsulting@gmail.com

Jobbnummer
10010240

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