Städare sökes långsiktig anställning i privat hem
Jå Sweden AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jå Sweden AB i Stockholm
Vi söker en självgående och pålitlig städare för ett väldigt speciellt uppdrag i Stockholm. Arbetet kräver hög integritet och diskretion då familjen som bor i huset är mycket privat.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
• Regelbunden städning av privatbostad i centrala Stockholm.
• Diskning, tvätt och allmän skötsel
• Djupare rengöring under perioder då familjen inte är hemma
• Underhållsstädning för att hålla huset fräscht
Omfattning:
• När familjen är bortrest: ca 1 gång per vecka samt djupstädning vid behov
• När familjen är hemma: ca 3 gånger per vecka (varannan dag)Kvalifikationer
• Stor tillgänglighet över jul och sommar
• Självgående och initiativtagande
• Flexibel med arbetstider
• Diskret och pålitlig
• Erfarenhet av hushållsnära tjänster
• Kan göra sig förstådd på svenska eller engelska
Familjens vistelser:
Hemma över jul och sommar samt kortare perioder under resten av året.
Borta resterande tid, då mer fokus ligger på underhåll och djupstädning.
Vi söker någon som vill ha en längre anställning och bygga ett förtroendefullt samarbete med familjen.
Låter detta intressant? Ansök nedan.
Vi kommer även efterfråga referenser från tidigare anställningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: asstakerlund@icloud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare 2025". Arbetsgivare Jå Sweden AB
(org.nr 556623-5841) Arbetsplats
Jå Sweden AB Jobbnummer
9537736