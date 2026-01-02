Städare sökes i Göteborg!
*** Uppge referens "Astäd2" i din ansökan ***
• Kontakta inte oss direkt. Ansökning sker endast via denna annons*
Vi söker nu fler medarbetare i göteborg och närområdet!
Vi jobbar med städ hos blandade kunder såsom privatpersoner, kontor, byggarbetsplatser m.m.
Vi söker dig som vill jobba med städ i ett av våra team med pigga och glada killar och tjejer som trivs med sitt arbete och har kundens behov i fokus.
Man bör vara serviceinriktad och bemöta våra kunder och deras kunder med ett glatt leende.
Man ska kunna ta emot feedback och kommunicera med kunder för att ta emot eventuella önskemål och göra förbättringar i arbetet.
B körkort är ett plus, men inte ett måste.
• ** Uppge referens "Astäd2" i din ansökan *** Så ansöker du
