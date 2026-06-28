Städare sökes Flyttstädning
Qleanit Nordic AB / Städarjobb / Nyköping Visa alla städarjobb i Nyköping
2026-06-28
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Vill du arbeta i ett växande företag där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus?
Vi söker nu engagerade och noggranna städare som vill bli en del av vårt team. Hos oss kommer du främst att arbeta med flyttstädningar hos privatpersoner och företag. Vi söker dig som är ansvarstagande, har ett öga för detaljer och tycker om att leverera resultat av hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-28Dina arbetsuppgifter
Utföra flyttstädningar enligt företagets kvalitetskrav.
Rengöra kök, badrum, golv, fönster och övriga ytor.
Städning av skåp, garderober, vitvaror och andra detaljer.
Säkerställa att bostaden är i perfekt skick inför nästa boende.
Ge kunder ett professionellt och trevligt bemötande.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
Har ett öga för detaljer och tycker om att arbeta strukturerat.
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Har tidigare erfarenhet av städning, gärna flyttstädning (meriterande men inget krav).
Har B-körkort (krav).
Har tillgång till egen bil (krav).
Talar svenska eller engelska.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag.
Ett varierande och självständigt arbete.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom företaget.
Schyssta anställningsvillkor och konkurrenskraftig lön.Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till abqleanit@gmail.com
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: abqleanit@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Qleanit Nordic AB
(org.nr 559261-6576)
S:t Annegatan 12 (visa karta
)
611 33 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982153