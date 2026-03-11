Städare sökes Flyttstädning & byggstädning (timanställning)
Öviks Städservice AB / Städarjobb / Örnsköldsvik Visa alla städarjobb i Örnsköldsvik
2026-03-11
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öviks Städservice AB i Örnsköldsvik
Vi söker timanställda städare i Örnsköldsvik för arbete med flyttstädning, byggstädning och trappstädning.
Arbetet är fysiskt och passar dig som är noggrann, arbetsvillig och gillar att arbeta praktiskt. Du kommer att arbeta både självständigt och i team.
Arbetsuppgifter
Flyttstädning av lägenheter och hus
Byggstädning efter renovering och byggprojekt
Trappstädning i fastigheter
Andra typer av städarbete vid behov
Vi söker dig som
Är arbetsvillig och noggrann
Gillar fysiskt arbete
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Är pålitlig och vill göra ett bra jobb
Anställning
Timanställning (extra / vid behov)
Arbetsplats: Örnsköldsvik
Start: så snart som möjligt
Vi tar endast emot ansökningar på epost. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: jobb@oviksstad.se Arbetsgivare Öviks Städservice AB
(org.nr 559294-9076)
Åsvägen 51 (visa karta
)
891 30 ÖRNSKÖLDSVIK Jobbnummer
9790504