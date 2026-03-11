Städare sökes Flyttstädning & byggstädning (timanställning)

Öviks Städservice AB / Städarjobb / Örnsköldsvik
2026-03-11


Vi söker timanställda städare i Örnsköldsvik för arbete med flyttstädning, byggstädning och trappstädning.
Arbetet är fysiskt och passar dig som är noggrann, arbetsvillig och gillar att arbeta praktiskt. Du kommer att arbeta både självständigt och i team.
Arbetsuppgifter
Flyttstädning av lägenheter och hus

Byggstädning efter renovering och byggprojekt

Trappstädning i fastigheter

Andra typer av städarbete vid behov

Vi söker dig som
Är arbetsvillig och noggrann

Gillar fysiskt arbete

Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Är pålitlig och vill göra ett bra jobb

Anställning
Timanställning (extra / vid behov)

Arbetsplats: Örnsköldsvik

Start: så snart som möjligt

Vi tar endast emot ansökningar på epost.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: jobb@oviksstad.se

Arbetsgivare
Öviks Städservice AB (org.nr 559294-9076)
Åsvägen 51 (visa karta)
891 30  ÖRNSKÖLDSVIK

Jobbnummer
9790504

