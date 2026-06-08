Städare sökes
Svenska Städkompagniet AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2026-06-08
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Vi på Svenska Städkompagniet AB söker nu 2 noggranna och pålitliga städare. Arbetet passar dig som trivs med ett självständigt och ansvarsfullt arbete.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som städare hos oss arbetar du med:
Hemstädning
Kontors- och företagsstädning
Flyttstädning
Arbetet sker främst i Västerås med omnejd och tiderna kan variera beroende på uppdrag.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad
Har god arbetsmoral och öga för detaljer
Kan arbeta självständigt men även i team
Har grundläggande kunskaper i svenska, ryska, polska eller engelska
Har B-körkort
Tidigare erfarenhet av städning är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder:
Kollektivavtalsenliga villkor
Trygg arbetsgivare med god sammanhållning
Introduktion och stöd i arbetet
Trevliga kunder och varierande arbetsuppgifterSå ansöker du
Skicka din ansökan på info@rent-hemma.se
med kort presentation av dig själv och eventuella tidigare erfarenheter. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: info@rent-hemma.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Städkompagniet AB
(org.nr 556872-0105)
Fältmätargatan 19 (visa karta
)
721 35 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Städkompagniet AB, Svenska Kontakt
Håkan Carlsson hakan.carlsson@rent-hemma.se Jobbnummer
9953799