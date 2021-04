Städare sökes - Judit Hemservice - Städarjobb i Göteborg

Judit Hemservice / Städarjobb / Göteborg2021-04-02Judit Hemservice växer så därför söker vi en duktig, trevlig och pålitlig städare som kan vara flexible, vill lära sig hur ska man bli en proffs städare. Just nu behöver vi en medarbetare som kan prata och förstår svenska för att kunna kommunicera med kunden om det behövs.Vi finns på Vrångö, arbetar främst i Södra Skärgården och på den västra delen av Göteborg.Arbetsplats: Göteborgs Södra Skärgård, GöteborgArbetsuppgifter: hemstädning, flyttstädning, fönsterputsArbetstid: varierande arbetstidAntal timmar/vecka: vid behov (ca 10 timmar/vecka)Referenser krävs.Det är ett plus om du kan prata ungerska.Tveka inte! Ansök via mejl nu!#jobbjustnu2021-04-02Sista dag att ansöka är 2021-05-02Judit HemserviceLotsutkiken 543083 Vrångö5671100