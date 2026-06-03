Städare och allt-i-allo, gärna händig
Logistik & Distribution i Norden AB / Städarjobb / Ånge Visa alla städarjobb i Ånge
2026-06-03
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Vi är en liten organisation och söker dig som kan göra många olika sysslor oh även ha en bra kontakt med våra gäster, kunder och kollegor.
Du får en timanställning och om det fungerar bra kan du få många timmar. Stor fördel om du har bil och körkort.
Kan du jobba både utomhus och inomhus?
Vi hyr ut bostäder till utländska arbetare som tex slänger fimpar utomhus och du kan sätta upp skyltar, krukor för fimpar och även tala med gästerna.
Våra bostäder behöver mycket grundlig rengöring och även vård av parkettgolv, fönsterputs, inredning, fläckborttagning, montera upp gardiner och gardinskenor. Inreda hem med högre hotellstandard.
I västernorrland runt Ljungaverk, Ånge och Ramsjö har vi lägenheter, villor och campingstugor totalt ca 25st som alltid behöver städas regelbundet.
OMGÅENDE TILLSÄTTNING
Vi behöver hjälp med städning av bostäder och lokaler efter hyresgäster. Finns även många fler arbetsuppgifter som värd värdinna även administrativa.
Se www.rentalhome.se
Vi hyr ut bostäder, när hyresgästen lämnar behöver det städas snabbt före nästa hyresgäst, har även industrilokaler som behöver städas.
Vi ställer krav på att det är rent när du är klar, och tidsrapport och bilder före klockan 22 samma dag för att jobbet skall räknas som klart och betalbart.
Du behöver städa med kundens ögon, tänk hotellstädning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ mm". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), http://www.rentalhome.se
Villagatan 5 (visa karta
)
841 98 LJUNGAVERK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungaverk Jobbnummer
9944022