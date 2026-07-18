Städare & arbetsledare sökes Falköping
Norvic 24 AB / Städarjobb / Falköping Visa alla städarjobb i Falköping
2026-07-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
Städfirma 24 expanderar till Falköping och söker nu en driven städare som även vill ta ett arbetsledande ansvar för vårt team på orten. Du blir vår lokala nyckelperson i Falköping – både utförare av städuppdrag och den som håller ihop det praktiska på plats.Arbetsuppgifter
Hemstädning, storstädning, flyttstädning och fönsterputs hos privatpersoner och företag
Arbetsledande ansvar för de lokala uppdragen i Falköping (planering, kvalitetskontroll, kontakt med eventuella kollegor på plats)
Förvaring av städmaterial och utrustning hemma hos dig eller i ett eget förråd, eftersom Städfirma 24 ännu inte har ett kontor i Falköping
Vi söker dig som
Har B-körkort och tillgång till egen bil (krav – uppdragen är utspridda i Falköping med omnejd)
Kan avsätta plats hemma eller i ett eget förråd för att förvara städmaterial och utrustning
Har erfarenhet av städning, gärna även av att leda eller samordna andra
Är strukturerad, ansvarstagande och trygg i att fatta egna beslut i vardagen
Är noggrann och har god känsla för service
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och bygga upp vår verksamhet i Falköping från grunden
Professionell utrustning och material
Varierande uppdrag i hela Skaraborg med omnejd
Ett tryggt jobb hos ett väletablerat städföretag
Milersättning utanför Falköping
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan nedan – bifoga gärna ditt CV, så återkommer vi så snart vi kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norvic 24 AB
(org.nr 559460-9488), https://stadfirma24.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Städfirma 24 Jobbnummer
10005904