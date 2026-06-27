Städare Norrköping - Extrajobb
STB Stockholm AB / Städarjobb / Norrköping Visa alla städarjobb i Norrköping
2026-06-27
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos STB Stockholm AB i Norrköping
, Linköping
, Västerås
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Next Bemanning söker nu städpersonal för extrajobb hos vår kund i Norrköping. Som städare är du en viktig del av verksamheten och bidrar till att skapa rena, trivsamma och välskötta miljöer för både medarbetare och besökare. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett varierande tempo.
Om rollen
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på verksamhetens behov men innefattar bland annat:
Städning av kontor, kök och gemensamma utrymmen
Dammsugning, moppning och rengöring av golv och ytor
Tömning av sopor och hantering av återvinning
Påfyllning av förbrukningsmaterial såsom tvål, papper och hygienartiklar
Städning av toaletter och personalutrymmen
Säkerställa att lokalerna håller en hög standard och en trivsam miljö
Följa rutiner för kvalitet, hygien och säkerhet
Vi söker dig som
Vi tror att du är en person som gillar ordning och reda och som tar ansvar för att arbetet utförs noggrant och effektivt. Du arbetar självständigt men trivs också med att samarbeta med andra när det behövs.
Vi ser gärna att du:
Är noggrann och har ett strukturerat arbetssätt
Är pålitlig och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Trivs med självständigt arbete och varierande arbetsdagar
Har en positiv inställning och god arbetsmoral
Är flexibel och kan arbeta vid behov
Kommunicerar på svenska eller engelska
Tidigare erfarenhet av städning eller lokalvård är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, ansvarskänsla och viljan att göra ett bra arbete.Publiceringsdatum2026-06-27Om tjänsten
Plats: Norrköping
Anställningsform: Extrajobb / behovsanställning
Arbetstider: Flexibla arbetstider, morgon, dag, kväll eller helg beroende på verksamhetens behov
Start: Omgående eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare STB Stockholm AB
(org.nr 559162-9422), https://nextbemanning.se/ Arbetsplats
Next Bemanning Jobbnummer
9982063