Städare med öga för detaljer
2025-09-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Västerås
Vi söker en erfaren städare / lokalvårdare till vårt växande team!
Är du noggrann, självgående och stolt över ditt arbete? Vill du vara en del av ett härligt team där din insats verkligen gör skillnad? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi är ett företag i tillväxt och söker nu en erfaren städare/lokalvårdare som vill vara med på vår resa. Hos oss blir du en viktig del av vardagen - där kvalitet, service och teamwork alltid står i fokus.
Vad vi erbjuder dig
En trygg anställning i ett företag med framtidstro.
Möjligheten att växa i rollen - för rätt person kan detta utvecklas till en tjänst som arbetsledare.
Ett team där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Varierande arbetsuppgifter och miljöer som gör varje dag unik.
Vi söker dig som
Har erfarenhet inom städning/lokalvård.
Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vill utvecklas och ta nästa steg i karriären.
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Finoren i Sverige AB
(org.nr 556916-6340), https://finoren.se/
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
finOren Linköping Jobbnummer
9513739