Städare med känsla för kvalitet och service
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Sigtuna
Är du en engagerad och driven städare som söker nya möjligheter? Vi på JobYard Sverige AB söker nu städare till en av våra kunder.
Om tjänsten
I denna roll kommer du att arbeta med att säkerställa rena, välvårdade och trivsamma lokaler.
Exempel på arbetsuppgifter inkluderar:
Dammsuga, moppa och torka ytor.
Rengöra fönster, kök och sanitetsutrymmen.
Hantera och fylla på förbrukningsmaterial, t.ex. tvål, papper och städprodukter.
Sortera och hantera sopor och återvinning enligt gällande rutiner.
Rapportera eventuella behov av reparation eller påfyllning till ansvarig.
Du kommer att vara en viktig del av ett team som värdesätter samarbete, noggrannhet och servicekänsla. Tjänsten är på deltid, ca 50 %, med möjlighet till utökade timmar vid behov.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som:
Har B-körkort (krav).
Är noggrann, serviceinriktad och lösningsorienterad.
Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt.
Har tidigare erfarenhet av städarbete, men även du som är ny i branschen och har rätt inställning är varmt välkommen att söka!
Rätt till Nystartsjobb?
Om du har rätt till Nystartsjobb kan detta vara en extra bra möjlighet för dig!
För att vara berättigad till Nystartsjobb behöver du uppfylla vissa kriterier som sätts av Arbetsförmedlingen, exempelvis:
Har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen en längre tid.
Är nyanländ i Sverige och har uppehållstillstånd.
Har nyligen avslutat en längre sjukskrivning eller har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.
Om du är osäker på om du har rätt till Nystartsjobb kan du kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.
Vi hanterar ansökningar löpande och uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du matchar vår kunds behov, kontaktar vi dig för en intervju.
Skicka in din ansökan idag!
Om JobYard
JobYard Sverige AB hjälper talangfulla individer att hitta rätt arbetsplats. Vi samarbetar med företag inom olika branscher som värdesätter kompetens och utveckling och arbetar för att skapa långsiktiga möjligheter för både kandidater och arbetsgivare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JobYard Sverige AB
(org.nr 559359-8468) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9480044