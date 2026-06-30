Städare med ansvar
Viberg, Emil / Städarjobb / Lindesberg Visa alla städarjobb i Lindesberg
2026-06-30
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
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Vi söker dig som är lyhörd & visar ett driv & har en vilja att lära sig nya saker, du ska ha jobbat med städning & du ska kunna hantera stress.
vana från hotell är +
flyttstädsvana stort +
Du ska behärska det svenska språket i tal & skrift.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: e.j.stad@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Viberg, Emil
Frövi med omnejd (visa karta
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718 91 FRÖVI Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
E.j:S-Städ Jobbnummer
9986014