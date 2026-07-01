Städare/Lokalvårdare Uppsala
Brilliant Values Global AB / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2026-07-01
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brilliant Values Global AB i Uppsala Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för att hålla vår 200 kvm fina lokal ren och fräsch utifrån fastställda checklistor så att vår personal och våra kunder känner sig välkomna. Du ska även kunna hjälpa till med enklare vardagsärenden som t.ex handla från närbutiker.
Du är noggrann, ansvarstagande, van vid att jobba aktivt under en längre tid av dagen och är självgående.
Du talar och har goda kunskaper i engelska.
Skicka in din ansökan via e-post till: jobbaiuppsala@brilliantvalues.se
Dock senast 20 juli. Intervjuer sker löpande.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 70-100%
Arbetstider: vardagar/kväll/helg - enligt överenskommelse.
Plats: Uppsala
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: jobbaiuppsala@brilliantvalues.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare Uppsala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brilliant Values Global AB
(org.nr 559023-2624) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Brilliant Values Uppsala Jobbnummer
9988106