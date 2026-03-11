Städare/lokalvårdare i Nynäshamn sökes

Nynäs Städhjälp&Service AB / Städarjobb / Nynäshamn
2026-03-11


Vi är en stabil städfirma med över 9 år i branschen. Vi utför städtjänster åt privata kunder och företagskunder i Nynäshamn med omnejd samt i Haninge kommun.
Nu söker vi en medarbetare till vår arbetsgrupp. Erfarenhet och B körkort är meriterande. Du behöver kunna tala och förstå svenska eller engelska. Bor i eller i närheten av Nynäshamn.
Tjänsten är deltid med möjlighet till heltid. Arbetspass är 8.00-16.00. Möjlighet till helgjobb varje/varannan lördag.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor, trevliga arbetskamrater och ett arbetsklimat där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.
Tjänsten tillsätts omgående, intervjuer sker löpande.
Välkommen att höra av dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: info@nynas-stad.se

Arbetsgivare
Nynäs Städhjälp&Service AB (org.nr 559117-3066)
Telivägen 8 (visa karta)
149 41  NYNÄSHAMN

Jobbnummer
9791937

