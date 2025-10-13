Städare/Lokalvårdare bra lön och trivsam arbetsmiljö!
Junglia AB / Städarjobb / Härnösand Visa alla städarjobb i Härnösand
2025-10-13
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande städare/lokalvårdare till en av våra kunder. Det här är en rekrytering där du blir anställd direkt av kundföretaget, medan Junglia hanterar urval och rekrytering.
Som lokalvårdare har du en viktig roll i att skapa en ren, trivsam och välkomnande miljö. Du ansvarar för daglig städning av lokaler, påfyllning av material samt att upprätthålla ordning och hygien enligt företagets rutiner.
Ingångslön: 28 000 kr/mån
Du erbjuds en trygg anställning direkt hos arbetsgivaren, med god introduktion, bra arbetsvillkor och ett trevligt arbetsklimat.
Vi söker dig som är noggrann, självständig och har ett öga för detaljer. Erfarenhet av städ eller lokalvård är meriterande men inte ett krav - rätt inställning och ansvarskänsla är viktigast.
Så här söker du
Skapa ett digitalt CV på www.junglia.com
Fyll i alla uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka länken till jobb@junglia.se
Ämne: Städare/Lokalvårdare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
871 41 HÄRNÖSAND Jobbnummer
9554250