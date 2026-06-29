Städare/Lokalvårdare
Sehanovic, Amra / Städarjobb / Vellinge Visa alla städarjobb i Vellinge
2026-06-29
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🧹 Vi söker städpersonal – Höllviken / Malmö
Vi erbjuder städning i både privata hem och offentliga miljöer. Vårt kontor är beläget i Höllviken, cirka 15–20 minuter från Malmö, där det finns gratis parkering för våra anställda.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vårt huvudfokus är hemstädning, men arbetsuppgifterna kan variera beroende på kundens behov. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Hemstädning
Trädgårdsarbete
Fönsterputsning
Andra hushållsnära tjänster
Om du är extra duktig inom något område, t.ex. fönsterputs eller trädgårdsarbete – nämn gärna det i din ansökan!
Vi söker dig som:
✔ Är samarbetsvillig och positiv
✔ Arbetar snabbt och noggrant
Meriterande:
– B-körkort (ej krav)
Vi välkomnar även dig som har sökt asyl i Sverige. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras.
🧹 We are hiring cleaning staff – Höllviken / Malmö
We provide cleaning services in both private homes and public environments. Our office is located in Höllviken, approximately 15–20 minutes from Malmö, and offers free parking for employees.
About the job:
The main task is home cleaning, but duties may vary depending on customer needs. These can include:
House cleaning
Gardening
Window cleaning
Other household services
If you have special skills in any of these areas, please mention them in your application!
We are looking for someone who:
✔ Works well in a team and has a positive attitude
✔ Is fast and detail-oriented
Meritorious:
– B driving license (not required)
We also hire individuals who have applied for asylum in Sweden. A background check will be requested. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: personal.duostad@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sehanovic, Amra
Falsterbov 55 (visa karta
)
236 51 HÖLLVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Duo Städ Jobbnummer
9984218