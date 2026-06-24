Städare / Lokalvårdare

Vi är ett städbolag som utför hemstädning men även flyttstäd. Vi söker någon som är noggrann , ansvarstagande och strukturerad. Du som trivs med att arbeta självständigt men även i team kommer att passa bra hos oss. Vi ser gärna att du är flexibel, serviceinriktad och har en positiv inställning till både kunder och kollegor. Vi söker dig som har ett B körkort. Vi erbjuder: En trygg anställning med kollektivavtal Introduktion och stöd i början Trevliga kollegor och en bra arbetsmiljö
Tjänsten gäller timanställning med möjlighet till tillsvidareanställning! Klicka på länken nedan för ansöka. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka! https://www.dunlystad.se/Index/SokJobb