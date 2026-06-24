Städare / Lokalvårdare

Dunly Städ Aktiebolag / Städarjobb / Skövde
2026-06-24


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Vi är ett städbolag som utför hemstädning men även flyttstäd.
Vi söker någon som är noggrann , ansvarstagande och strukturerad.
Du som trivs med att arbeta självständigt men även i team kommer att passa bra hos oss. Vi ser gärna att du är flexibel, serviceinriktad och har en positiv inställning till både kunder och kollegor.
Vi söker dig som har ett B körkort.
Vi erbjuder:
En trygg anställning med kollektivavtal
Introduktion och stöd i början
Trevliga kollegor och en bra arbetsmiljö

Tjänsten gäller timanställning med möjlighet till tillsvidareanställning!
Klicka på länken nedan för ansöka. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka!
https://www.dunlystad.se/Index/SokJobb

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dunly Städ Aktiebolag (org.nr 559194-0258), https://www.dunlystad.se/Index/SokJobb
Kåsatorpsvägen 5 (visa karta)
541 34  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Dunly Städ AB

Jobbnummer
9976820

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