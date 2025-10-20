Städare/lokalvårdare

Städ i Jönköping AB / Städarjobb / Jönköping
2025-10-20


Vi söker efter dig som är driven, självgående, noggrann och har b-körkort.
Jobbet innebär hemstäd, kontorsstäd, flyttstäd, byggstäd, fönsterputsning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: Stadijonkoping@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Städ i Jönköping AB (org.nr 559449-4022)
Vibovägen 5 (visa karta)
562 50  MÅNSARP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9565844

