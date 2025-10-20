Städare/lokalvårdare
Städ i Jönköping AB / Städarjobb / Jönköping Visa alla städarjobb i Jönköping
2025-10-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städ i Jönköping AB i Jönköping
Vi söker efter dig som är driven, självgående, noggrann och har b-körkort.
Jobbet innebär hemstäd, kontorsstäd, flyttstäd, byggstäd, fönsterputsning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: Stadijonkoping@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Städ i Jönköping AB
(org.nr 559449-4022)
Vibovägen 5 (visa karta
)
562 50 MÅNSARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9565844