Städare / Lokalvårdare
Jobbkompaniet Nova AB / Städarjobb / Karlstad Visa alla städarjobb i Karlstad
2025-09-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbkompaniet Nova AB i Karlstad
, Hammarö
, Örebro
, Uddevalla
, Linköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi städare/lokalvårdare inom hemstädning, flyttstädning, företagsstädning, byggstädning och fönsterputsning på Fox Städservice i Värmland (Karlstad med omnejd).
Vill du jobba på ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas och ha ett varierande arbete? Då kan vi vara rätt företag för dig.
Vi utför alla typer av uppdrag inom städning; hem-, kontor- trapp-, visnings-, bygg- och flyttstädning.
Just nu söker vi en städare på deltid. Till en början är det en timanställning, med stor chans till en fast procent. För att klara av rollen är det viktigt att du är villig att arbeta och har inga problem att börja tidigt på morgonen. Du behöver även behärska grundläggande svenska för att klara av tjänsten.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av professionell städning och lokalvårdsutbildning men det är inget krav.
Tjänsten är på deltid med tider förlagda måndag till fredag på dagtid.
Om du är intresserad är du välkommen att skicka ditt CV och personliga brev till oss.
Vi rekryterar löpande och avslutar rekryteringsprocessen när vi hittat rätt kandidater. Vänta därför inte med att skicka din ansökan, eftersom vi kan stänga ansökan innan sista ansökningsdatum.
Jobbkompaniet Nova
Det är Jobbkompaniet Nova som har hand om rekryteringsprocessen, alla frågor om rekryteringen hänvisas därför direkt till dem.
De som blir erbjudna en anställning som städare/lokalvårdare kommer däremot bli anställda direkt på Fox Städservice. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: foxstadservicekarlstad@jobbkompaniet.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobbkompaniet Nova AB
(org.nr 559381-1606), https://www.foxstadservice.se
Blockgatan 11 (visa karta
)
653 41 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fox Städservice AB Jobbnummer
9512306