Städare/lokalvårdare
Föräldrakooperativet Smått & Gott, Ek För / Städarjobb / Stockholm
2025-09-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Föräldrakooperativet Smått & Gott söker dig som är engagerad, pålitlig och har öga för detaljer till rollen som städare några timmar under helgen. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en positiv och stödjande miljö där din insats uppskattas.Publiceringsdatum2025-09-14Dina arbetsuppgifter
Utföra städning på förskola
Dammsugning, dammtorkning, rengöring av ytor och sanitära utrymmen.
Säkerställa att alla arbetsuppgifter utförs enligt schema och med hög standard
Vem är du?
Du är noggrann, strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Du är självgående.
Vi erbjuder
En trygg och stabil arbetsmiljö
Flexibla arbetstider.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar varför du passar för rollen. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: rekrytering@smattogott.se Arbetsgivare Föräldrakooperativet Smått & Gott, Ek För
Sjösavägen 4 (visa karta
)
124 55 BANDHAGEN Arbetsplats
Föräldrakooperativet Smått & Gott Jobbnummer
9507558