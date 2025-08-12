Städare, lokalvårdare
AB Städspecialisten Göteborg / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Städspecialisten Göteborg i Göteborg
Vi på Städspecialisten Göteborg söker nu en engagerad och noggrann städare/lokalvårdare som vill bli en del av vårt team. Vi erbjuder professionella städtjänster till både företag och privatpersoner, och vi sätter alltid kvalitet, pålitlighet och god service i första hand.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Utföra hemstädning, kontorsstädning och trappstädning
Fönsterputsning och andra förekommande lokalvårdsuppgifter
Säkerställa att alla ytor lämnas rena och i toppskick
Hantera städutrustning och material på ett professionellt sätt
Skapa en fräsch och trivsam miljö för våra kunder
Arbeta självständigt och ibland i team
Vi söker dig som
Har 1-2 års erfarenhet av städning eller lokalvård
Är noggrann, självgående och serviceinriktad
Har ett öga för detaljer
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Är van med att arbeta i ett högt tempo
Kan kommunicera på svenska
Har B-körkort
Vi erbjuder
Timlön enligt överenskommelse
Väldigt god arbetsmiljö
Möjlighet till bonusar varje månad
Möjlighet till fast anställning
Är du den vi söker? Tveka inte på att skicka in din ansökan till oss med cv via mejl så återkommer vi till dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: info@stadspecialistengbg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Städspecialisten Göteborg
(org.nr 559468-4614)
E A Rosengrens Gata 7 (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Städspecialisten Göteborg, AB Jobbnummer
9455606