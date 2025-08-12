Städare, lokalvårdare

AB Städspecialisten Göteborg / Städarjobb / Göteborg
2025-08-12


Vi på Städspecialisten Göteborg söker nu en engagerad och noggrann städare/lokalvårdare som vill bli en del av vårt team. Vi erbjuder professionella städtjänster till både företag och privatpersoner, och vi sätter alltid kvalitet, pålitlighet och god service i första hand.

Dina arbetsuppgifter
Utföra hemstädning, kontorsstädning och trappstädning
Fönsterputsning och andra förekommande lokalvårdsuppgifter
Säkerställa att alla ytor lämnas rena och i toppskick
Hantera städutrustning och material på ett professionellt sätt
Skapa en fräsch och trivsam miljö för våra kunder
Arbeta självständigt och ibland i team

Vi söker dig som
Har 1-2 års erfarenhet av städning eller lokalvård
Är noggrann, självgående och serviceinriktad
Har ett öga för detaljer
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Är van med att arbeta i ett högt tempo
Kan kommunicera på svenska
Har B-körkort

Vi erbjuder
Timlön enligt överenskommelse
Väldigt god arbetsmiljö
Möjlighet till bonusar varje månad
Möjlighet till fast anställning

Är du den vi söker? Tveka inte på att skicka in din ansökan till oss med cv via mejl så återkommer vi till dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: info@stadspecialistengbg.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Städspecialisten Göteborg (org.nr 559468-4614)
E A Rosengrens Gata 7 (visa karta)
421 31  VÄSTRA FRÖLUNDA

Arbetsplats
Städspecialisten Göteborg, AB

Jobbnummer
9455606

