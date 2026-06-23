Städare I UMEÅ.
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2026-06-23
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Sommar Städare (2 tjänster) – Umeå
Vi söker två STÄDARE till vårt städteam i Umeå!Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Arbetet består främst av flyttstädning hos våra kunder inom Umeåområdet. Du arbetar självständigt eller tillsammans med en kollega för att säkerställa att städningen håller hög kvalitet.
Arbetstid
Måndag–fredag
Kl. 08:30–12:00
Vi söker dig som:
Är morgonpigg och har en positiv inställning
Är effektiv, noggrann och ansvarsfull
Kan följa instruktioner och slutföra arbetsuppgifter i tid
Trivs med fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga
Erfarenhet av städning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Introduktion och utbildning
Möjlighet till utveckling inom företaget
Trevlig arbetsmiljö och stöttande kollegor
Ett varierande arbete med kunder i hela UmeåSå ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via e-post.
Ange följande referens när du ansöker: SOMMAR2026 i ämnesraden på din ansökan.
Bifoga gärna CV MED PERSONLIG BREV/BILD..
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Arbetsort: Umeå
Antal tjänster: 2
Anställningsform: Sommarvikariat
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: nyaquickgrill@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StädNord i Umeå AB
(org.nr 559049-8522) Jobbnummer
9975967