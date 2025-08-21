Städare i Stockholm
2025-08-21
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
, Stockholm
Dina arbetsuppgifter
Städning enligt checklistan för aktuell tjänst
Följa instruktioner, regler och företagets policyer
Rapportering (in/ut stämpling, kvalitetskontroller)
Utbildning och erhåller ytterligare kvalifikationer
Arbetar som vikarie på andra avdelningar(vid behov)
Biografisk information
Utbildning: PRYL, SRY-önskade
Arbetslivserfarenhet:
Hemstädning-1 år
Kunskap:
Språk: engelska svenska(krav)
Orientering i staden (adresser, tunnelbana, pendeltåg, och annat)
Kunskaper om tjänsten vilken utförs till kund
Kompetens
Förstå kundens önskemål och kontakta kontoret
Använda appar för arbete (hitta.se, Sl, parkeringsappar, Tengella osv)
Ständig kommunikation med kund och kontoret
Uppmärksamhet på detaljer vid städning
Professionella kompetenser
Förmåga att planera tid och arbete
Kundfokus
Anpassning till nya arbetsförhållanden
Tillhandahåller rapportering
Använd kemikalier och städutrustning professionellt
Personliga kvaliteter
Stresstålighet
Goodwill
Kunskap om professionell etikett
Förmåga att arbeta i team
Proaktiv position
Företagens värderingar
Laganda
Efterlevnad av företagets intressen
Service av hög kvalitet
Fokusera på övergripande resultat
Vilja att växa och utvecklas
Självständig och pålitlig
God kommunikationsförmåga
Flexibilitet i arbetstider
Om du är intresserad av att ansöka till detta uppdrag, vänligen skicka ditt CV och en kort beskrivning av din erfarenhet inom hemstädning till jobb@stadgiganten.se
. Vi ser fram emot att höra från dig!)
Flexibla arbetstider och konkurrenskraftig ersättning erbjuds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@stadgiganten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städgiganten AB
(org.nr 559181-7472), https://www.stadgiganten.se/
Ebba Brahes väg 8 (visa karta
)
192 69 SOLLENTUNA Kontakt
HR ansvarig
Madis Kalnins jobb@stadgiganten.se Jobbnummer
9469568