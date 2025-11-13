Städare i privata bostäder - Hemfrid Stockholm
2025-11-13
HEMFRID SÖKER DIG SOM VILL ARBETA SOM STÄDARE I STOCKHOLMS LÄN
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster i hemmet så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.
Vi söker ständigt efter personal som kan tänka sig jobba hos oss runt om i Stockholm och andra delar av Sverige. Besök gärna vår hemsida www.hemfrid.se/karriar
för att se andra städer där vi söker personal i.
HEMSTÄDNING I VÄRLDSKLASS
Vill du jobba med något som gör skillnad i människors vardag? Hemfrid söker dig som vill arbeta som städare i Stockholm med omnejd!
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med allt från hemstädning och fönsterputs till flyttservice - och vi söker nu fler medarbetare som vill vara en del av vårt härliga team.
Ett jobb som gör skillnad Som städare hos Hemfrid får du ett varierande och meningsfullt arbete där du bidrar till att förenkla människors liv. Du arbetar i ett team med kollegor från hela världen - tillsammans skapar vi service i världsklass.
Vi söker dig som:
Gillar att jobba i team
Har erfarenhet av städning (meriterande)
Är noggrann, engagerad och vill utvecklas
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider
Är flexibel att arbeta med olika kunder
Har B-körkort och gärna egen bil (meriterande)
Vi erbjuder:
Timanställning eller tjänst på 50-75 % - du väljer!
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Försäkringar (sjukdom, ansvar, pension) och friskvårdsbidrag
Kostnadsfri utbildning i hemstädning
Fantastiska kollegor och en trygg arbetsplats
Ansök redan idag! Vill du bli en del av Hemfrid? Välkommen med din ansökan!
Läs mer och ansök på: www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
HEMFRID IS HIRING CLEANERS IN THE STOCKHOLM AREAHemfrid is Sweden's largest company in home cleaning. We assist our customers with household services such as cleaning, window washing, moving services, and much more.
We are constantly looking for staff who are interested in working with us in Stockholm and other parts of Sweden. Please visit our website www.hemfrid.se/karriar
to see other cities where we are hiring.
WORLD-CLASS HOME CLEANING
Would you like a job that truly makes a difference in people's everyday lives? Hemfrid is looking for cleaners to join our team in the Stockholm region!
Hemfrid is Sweden's leading provider of home services, offering everything from cleaning and window washing to moving services - and we're growing!
A meaningful and varied job Working with Hemfrid means being part of a close-knit team that provides outstanding service to our customers. You'll work with amazing colleagues from all over the world in a supportive and inclusive environment.
We're looking for someone who:
Enjoys working with others
Has experience in cleaning (a plus)
Is detail-oriented, motivated, and eager to learn
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours
Is open to working with different customers
Has a driver's license (B) and preferably access to a car (a plus)
We offer:
Employment from hourly basis up to 50-75%, depending on your needs
Collective agreement and great employment benefits
Insurance (health, liability, pension) and wellness allowance
Free training in home cleaning
Friendly colleagues and a safe, stable workplace
Apply today! Do you want to be part of Hemfrid? We look forward to receiving your application!
Learn more and apply at: www.hemfrid.se/karriar
Questions? Feel free to contact us at hr@hemfrid.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444) Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9603459