Städare i personalpool
2026-01-30
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Städområde 1
Städenheten utför daglig städning i Regionens lokaler såsom exempelvis skolor och inom sjukvården.
Ytan som städas motsvarar drygt 40 fotbollsplaner och är fördelad på mer 300 olika städställen. Enheten har städuppdrag från Fårösund i norr till Burgsvik i söder. Städ är en viktig del för att förhindra smittspridning samt upprätthålla en god hygien i våra lokaler.
Nu söker städområde 1 dig som vill jobba i vår poolgrupp om sex personer med schemalagt helgarbete var tredje helg med i huvudsak städning på Visby lasarett och Korpen i Visby.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Poolstädare ersätter vid ordinarie städares frånvaro samt jobbar schemalagt var tredje helg. Ersätter man inte en specifik städare utför man maskinskurning, storstäd eller golvvård enligt arbetsledares planering.
Arbetet innebär att utföra daglig städning såsom moppning av golv, damning och att städa sanitetsutrymmen. Även maskinskurning förekommer. Arbetet ställer krav på din förmåga att kunna planera och prioritera dina arbetsuppgifter och att samarbeta med kollegor, kunder och besökare. Vi är ett morgonpiggt gäng som börjar mellan 04:30-06:30.
Vem är du?
Vi ser det meriterande om du har SRY eller likvärdig städutbildning samt kunskap om maskinskurning. Det är meriterande med erfarenhet från sjukhusstäd och vana att köra skurmaskin. Det är även meriterande med körkort och tillgång till bil då det kan förekomma att man har flera arbetsställen under dagen och behöver förflytta sig. Reseersättning utgår mellan arbetsställena.
Att du behärskar det svenska språket i tal och skrift är ett krav då man behöver kommunicera med kollegor, personal och besökare samt utföra vissa administrativa uppgifter.
Din personlighet är viktigast för oss! Egenskaper vi sätter extra värde på är ansvarstagande, noggrann, flexibel och ett gott bemötande.
Urval för intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
